Индийский офицер передавал Пакистану военные секреты в обмен на откровенные фото

Офицер Военно-воздушных сил Индии передавал сотруднице пакистанской разведки конфиденциальные сведения о военных объектах и операциях страны. Взамен женщина отправляла ему интимные фотографии.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на обвинительное заключение полиции Дели.

По данным следствия, с 12 января по 1 апреля 2026 года офицер, руководивший одним из секретных подразделений ВВС, поддерживал связь с женщиной через WhatsApp.

В ходе переписки он раскрыл ей информацию об авиабазе Лех, включая данные о ее оперативных возможностях, а также сведения об использовании Индией боевых беспилотников и военнослужащих, задействованных в соответствующих операциях.

Кроме того, предполагаемая сотрудница пакистанской разведки направила офицеру вредоносное программное обеспечение и попросила установить его на телефоны и ноутбуки подчиненных. Таким образом она рассчитывала получить доступ к дополнительным секретным сведениям.

Подозрения в отношении военного возникли после того, как служба безопасности обнаружила у него iPhone, использование которого было запрещено из-за характера его работы. Изучив содержимое устройства, следователи нашли переписку с предполагаемой шпионкой и признаки передачи ей закрытой информации.

Согласно материалам расследования, женщина находилась в Пакистане, однако связывалась с офицером через индийскую SIM-карту, зарегистрированную в штате Гуджарат.

Военнослужащего задержали 30 мая. Ему предъявлены обвинения в разглашении государственной тайны и нарушении ряда других законодательных норм.