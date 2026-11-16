Трамп заявил о намерении США признать движение «Братья-мусульмане» террористической организацией

Администрация Соединенных Штатов планирует признать террористическим международное исламистское движение "Братья-мусульмане".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Госдепартамент признал ранее террористическими организациями только некоторые подразделения "Братьев-мусульман". В беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на Филиппины и в Китай на мероприятия по линии АСЕАН и АТЭС американского лидера спросили, намерен ли он признать террористическим все движение в целом. "Да, я признаю. Египет по моей просьбе оказал на "Братьев-мусульман" очень сильное давление", - ответил Трамп.

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед станет первым сенатором-мусульманином. Он будет представлять Мичиган в верхней палате законодательного органа с начала следующего года. Трамп ранее обвинял Эль-Сайеда, сына иммигрантов из Египта, в связях с "Братьями-мусульманами".

Источник: ТАСС