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Мигрантов из Европы могут депортировать в Руанду

Редакция 1news20:00 - Сегодня
Мигрантов из Европы могут депортировать в Руанду

Германия, Дания, Греция, Нидерланды и Австрия продвигают инициативу по созданию центров депортации мигрантов за пределами Европейского союза.

По имеющимся данным, первым местом размещения такого центра может стать Руанда.

В понедельник министры внутренних дел пяти стран должны встретиться в Вене. Об этом сообщила канцелярия Австрии, не раскрыв подробностей повестки переговоров.

В то же время глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил телеканалу DR, что подготовка планов по депортации мигрантов находится на завершающей стадии.

Отвечая на вопрос о возможности размещения центра в Руанде, министр подтвердил, что этот вариант рассматривается. Он также сообщил, что позднее в понедельник в Вене состоится пресс-конференция, на которой ожидается дополнительная информация.

Австрийская газета Der Standard со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, также сообщила, что именно в Руанде планируется открыть первый совместный центр возвращения мигрантов.

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