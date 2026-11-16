Сборная Азербайджана одержала победу над командой Андорры в международном товарищеском матче, завершившемся со счётом 3:1.

Встреча состоялась в городе Энкамп. Команда под руководством Айхана Аббасова открыла счёт уже на второй минуте благодаря голу Эшгина Ахмедова.

На 47-й минуте Муса Гурбанлы увеличил преимущество азербайджанской сборной. На 55-й минуте Рикард Фернандес (Куку) отыграл один мяч, однако на 70-й минуте Торал Байрамов реализовал пенальти и установил окончательный счёт — 3:1.

Отметим, что этот матч стал последним для капитана сборной Азербайджана Эмина Махмудова в национальной команде.

23:41

На 70-й минуте Торaл Байрамов реализовал пенальти, увеличив преимущество сборной Азербайджана в матче с Андоррой — 3:1.

23:17

На 55-й минуте встречи Жужу поразил ворота азербайджанской команды, сократив разрыв в счёте до минимума — 1:2.

23:08

На 47-й минуте товарищеского матча с Андоррой Муса Гурбанлы воспользовался передачей Хаяла Алиева и отправил мяч в ворота соперника.

Таким образом, сборная Азербайджана повела со счётом 2:0.

23:01

Начался второй тайм товарищеского матча между сборными Андорры и Азербайджана.

Первая половина встречи, проходящей в городе Энкамп, завершилась со счётом 1:0 в пользу азербайджанской команды.

Единственный гол в первом тайме на второй минуте забил Эшгин Ахмедов.

22:16

Сборная Азербайджана повела в счёте в матче с Андоррой на второй минуте.

На второй минуте встречи Эшгин Ахмедов отправил мяч в ворота соперника и вывел азербайджанскую команду вперёд — 1:0.

22:09

Сборные Азербайджана и Андорры начали международный товарищеский матч.

Встреча проходит в городе Энкамп (Андорра). Главный арбитр матча — испанец Хосе Луис Мунуэра.

Сборная Азербайджана вышла на поле в следующем составе: Шахруддин Магомедалиев, Рахман Дашдамиров, Эльвин Бадалов, Рахиль Мамедов, Теллур Муталлимов, Эмин Махмудов (капитан), Фарид Юсифли, Эшгин Ахмедов, Хаял Алиев, Муса Гурбанлы и Мурад Мамедов.

Стартовый состав Андорры: Алекс Руис, Борра, Льовера (капитан), Оливера, Корнелья, Ремолинс, Гильен, Феррейра, Родриго, Р. Фернандес и Росас.

Отметим, что после этой встречи капитан сборной Азербайджана Эмин Махмудов завершит карьеру в национальной команде.

Напомним, 13 ноября подопечные Айхана Аббасова обыграли на выезде Лихтенштейн со счётом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА.