Набравших более 600 баллов призывников будут отбирать в специальные подразделения армии Азербайджана

В Азербайджане расширили критерии отбора призывников в интеллектуальные подразделения армии

Министерство обороны Азербайджана расширило возможности отбора молодых специалистов для службы в интеллектуальных подразделениях Национального университета обороны. Теперь учитываются не только академические достижения, но и навыки в сфере IT, кибербезопасности, искусственного интеллекта, робототехники и программирования.

Претендовать на отбор могут, в частности, призывники, набравшие от 600 баллов на вступительных экзаменах, выпускники ведущих зарубежных вузов, обладатели международных IT-сертификатов, а также победители профильных олимпиад и конкурсов.

Для подачи электронных заявок запущен специальный портал. Обратиться могут сами призывники или члены их семей через раздел «Интеллектуальные подразделения» на сайте mmu.edu.az.