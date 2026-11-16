Для платежей свыше 500 манатов через Milliön потребуется цифровое подтверждение личности

При оплате и денежных переводах на сумму свыше 500 манатов через терминалы Milliön потребуется цифровое подтверждение личности.

Как сообщает Operativ Media, новое правило направлено на повышение безопасности платежей и обеспечение соблюдения требований законодательства.

Для проведения таких операций пользователям необходимо будет подтвердить личность через одну из платформ: Bir ID, SİMA или MyGov. Подтверждение через Bir ID также доступно в приложении Birbank.

Для этого нужно выбрать соответствующую услугу на терминале и указать сумму. Если она превышает 500 манатов, на экране появятся варианты подтверждения личности. После выбора одного из них терминал сгенерирует QR-код, который необходимо отсканировать через соответствующее приложение.

После завершения подтверждения пользователь сможет провести платёж или перевод.

Для удобства проведения операций на сумму свыше 500 манатов пользователям рекомендуют заранее активировать хотя бы одно из перечисленных приложений.

Отметим, что Milliön — сеть платёжных терминалов, входящая в экосистему «Bir» и предоставляющая услуги по приёму наличных и электронных платежей в Азербайджане.