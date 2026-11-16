Талибы ограничили доступ женщин в Афганистане к медицинской помощи

В Афганистане представители движения «Талибан» ввели неофициальный запрет на осмотр и лечение женщин мужчинами-врачами. Ограничение распространилось на многие провинции страны и существенно осложнило доступ женщин к медицинской помощи.

Об этом сообщает The Guardian по итогам совместного расследования с афганским изданием Zan Times.

По данным журналистов, врачам запрещают принимать пациенток без присутствия мужчины-опекуна (махрама). В некоторых случаях отдельные медицинские процедуры разрешается проводить только при участии женщин-медработников. Ограничения распространяются даже на оказание экстренной помощи.

При этом официально о введении такого запрета власти не объявляли. Однако, по свидетельствам врачей и пациенток, представители структур по надзору за соблюдением религиозных норм проводят проверки клиник и угрожают медикам арестом за лечение женщин.

Ситуацию осложняет нехватка женщин-врачей. С декабря 2024 года женщинам запрещено обучаться в медицинских институтах, а действующие ограничения также затрагивают трудоустройство женщин в медицинские учреждения.

В результате пациентки вынуждены откладывать лечение, обращаться к специалистам без необходимой квалификации или искать врачей в других городах.