Процесс подачи заявок на получение адресной социальной помощи в Азербайджане переведён в электронный формат. В настоящее время обращения распределяются в порядке очереди, сформированной в государственной электронной системе, и рассматриваются в соответствии с этой последовательностью.

Об этом заявил Azxeber депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, условия программы адресной социальной помощи постоянно совершенствуются и пересматриваются. Основная цель заключается в том, чтобы охватить ею больше граждан, прежде всего тех, кто нуждается в социальной поддержке.

Депутат отметил, что повышение критерия нуждаемости в ближайшие годы приведёт и к увеличению размера адресной социальной помощи. При её расчёте учитываются общие расходы семьи. Например, если в семье пять человек, расходы рассчитываются исходя из критерия нуждаемости на каждого члена семьи, после чего определяется разница между совокупными доходами и расходами семьи. Если доходы оказываются ниже расходов, эта разница компенсируется государством в рамках программы адресной социальной помощи.

По словам Байрамова, повышение критерия нуждаемости фактически приведёт к увеличению выплат уже со следующего года для граждан, которые впервые обратятся за адресной социальной помощью.

Это также коснётся тех, кто повторно подаст заявку после завершения срока участия в программе. В результате размер получаемой ими социальной помощи увеличится, что позволит гражданам получать больше средств из государственного бюджета.