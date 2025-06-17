Эрдоган и Алиев откроют Азербайджанский квартал в Кахраманмараше

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 19 июня примут участие в церемонии передачи в пользование гражданам жилого квартала в Кахраманмараше, где в феврале 2023 года произошло разрушительное землетрясение.

Жилой массив возведен в Кахраманмараше по поручению Президента Ильхама Алиева.

25 сентября 2023 года в городе Нахчыван было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в Кахраманмараше.

Исполнительным органом Кабинета министров нашей страны в рамках проекта Азербайджанского квартала выступило Государственное агентство жилищного строительства (MİDA). Турецкую часть работ реализует Государственное управление жилищного строительства (TOKİ).

В соответствии с утвержденным проектом, наряду с 68 жилыми домами (в целом на 1194 двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры) квартал включит начальную школу и детский сад, а также культурный центр. Кроме того, в Азербайджанском квартале будут действовать 1596 торговых объектов.

В соответствии с генеральным планом нового жилого массива общей площадью 27,6 га, на MİDA было возложено строительство 7, 8, 11 и 12-го участков, включающих в целом 26 четырехэтажных жилых домов на 456 квартир и 328 нежилых объектов.

Фундамент начальной школы имени Гейдара Алиева в Азербайджанском квартале Кахраманмараша был заложен 29 апреля 2023 года в дни фестиваля «ТЕХНОФЕСТ» в Турции.

Старт строительству школы дали в режиме видеоконференции президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Работы велись ускоренными темпами, а церемония открытия учебного заведения состоялась 11 сентября 2024 года с участием министров образования двух стран.

Трехэтажное современное учебное заведение включает 20 классных комнат, а также три комнаты подготовительного отделения и детского сада. Кроме того, в школе открыты комнаты для занятий рисованием, музыкой, трудом и др.

Сегодня Азербайджанский квартал, ставший очередным символом дружбы и солидарности двух братских стран, готовится принять первых новоселов.

Источники: AksuTv, Азертадж