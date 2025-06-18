Азербайджанская делегация провела встречи в Сейме Латвии

16–17 июня депутат Милли Меджлиса, глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Гая Мамедов и заместитель председателя правления АНАМА Самир Поладов провели встречи в Сейме Латвии.

В ходе встреч обсуждались вопросы минной угрозы, с которой сталкивается Азербайджан, ее последствия, работы в сфере гуманитарного разминирования, подчеркивалась важность международного сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.

Также была предоставлена информация о ситуации в южно-кавказском регионе в постконфликтный период, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и препятствующих этому факторах, масштабных восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях, шагах Баку для обеспечения устойчивого мира.

Отмечалось динамичное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в различных сферах, значимость укрепления межпарламентских связей.