Пласидо Доминго выступит с концертом в Баку

14 ноября всемирно известный испанский оперный певец Пласидо Доминго даст концерт в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что в 2010 году на торжественной церемонии по случаю 87-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева П.Доминго исполнил песню Тофика Кулиева «Sənə də qalmaz» и сказал, что посвящает это выступление великому азербайджанскому лидеру - песня «Sənə də qalmaz» включена в программу предстоящего концерта оперного певца в Баку.

За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Пласидо Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. П.Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющих собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты. Не менее 21 раза открывал сезоны в Метрополитен-опера, побив рекорд Карузо.

Билеты на предстоящий концерт в скором времени появятся в продаже на сайте iTicket.az.