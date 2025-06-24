В Баку состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса «Литературный этюд для фортепиано» - ФОТО

В Landmark Baku состоялся литературный вечер и церемония награждения победителей литературного конкурса «Литературный этюд для фортепиано».

Конкурс прошел в рамках Baku Piano Festival 2025. Цель конкурса - создание яркого музыкального образа в литературном произведении и популяризация темы музыки в литературе.

Работы участников оценивали члены жюри: директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, член Союза писателей Азербайджана Александр Хакимов, директор NG Creators Club Натиг Алиев, медиа-координатор Baku Piano Festival Рустам Гусейнов.

Победителями литературного конкурса Baku Piano Festival 2025 стали:

I место

Мехти Али

II место

Лала Алиева-Клычкова

III место

Ленай Сеидали-заде

Приз зрительских симпатий

Гюльгез Курбанова

В ходе вечера авторы рассказов поделились своими мнениями и рассказали о процессе творчества, а жюри отметили наиболее интересные эпизоды в рассказах конкурсантов, подробно описали процесс и критерии отбора победителей. Среди участников мероприятия были как начинающие литераторы, так и известные писатели. На мероприятии также со своими произведениями выступили члены литературного проекта «Современные поэты» Лала Гасанова, Гюнатай Гусейнова, Ляман Гасанова, Зиба Расул, Лала Алиева-Клычкова, Максим Елизаров, Масума Гасымова, Алия Тагиева, Ольга Шалаева, Зивярханум Мамедова, Нелл Кьюри, Самира Шихиева и Байрам Магеррамов.

Инициатор конкурса Рустам Гусейнов рассказал об интересных деталях конкурса этого года. По его мнению, такие конкурсы стимулируют развитие литературных навыков и дают массу вдохновения не только любителям литературы, но и музыкантам. Он отметил значительно выросший уровень конкурса и сложный выбор членов жюри. Но самое главное для участника — это желание творить.

Baku Piano Festival 2025 продлится до 28 июня. Жителей и гостей столицы ожидает большая концертная программа, на которой будет представлена музыка разных жанров. В рамках Baku Piano Festival 2025 также планируются арт-мероприятия, выставки, литературный конкурс и джем-сейшны. Особая гордость фестиваля — концерт молодых талантов «We Are the Future».