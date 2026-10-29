В Украину доставлена очередная гуманитарная помощь из Азербайджана - ФОТО

Очередной груз, состоящий из электрооборудования, предусмотренного в целях гуманитарной помощи Украине от азербайджанской стороны, доставлен в эту страну.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Ильхама Алиева.

В состав гуманитарного груза, организованного на основании обращения украинской стороны, входят кабели, провода и другое электрооборудование общей стоимостью 1,5 млн долларов, а также 9 трансформаторов.

Официальный представитель Министерства энергетики Украины Александр Богданец сообщил, что это 159-я гуманитарная помощь, направленная из Азербайджана украинскому народу и государству.

«Она включает силовые трансформаторы, километры электрических кабелей и другое оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры после разрушительных атак России на наш энергосектор. Направленные на этот раз грузы в первую очередь покроют потребности Харьковской области, Харьковской теплоэлектроцентрали и, в частности, Харьковской ТЭЦ-5, которая в настоящее время обеспечивает теплом и электроэнергией весь регион и более одного миллиона человек.

Выражаем благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, который в преддверии одной из самых тяжелых зим в нашей истории вносит очередной вклад в стойкость нашего народа и государства», — добавил он.