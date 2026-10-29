Морские дроны атаковали контейнеровоз у берегов Болгарии

Морские дроны атаковали греческий контейнеровоз под флагом Либерии в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море.

Как сообщает Reuters, министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что судно подверглось атаке трёх морских дронов примерно в 21 морской миле к юго-востоку от мыса Шабла. Экипаж эвакуировали, к повреждённому контейнеровозу направили помощь.

Судно следовало из израильской Хайфы в румынскую Констанцу.

Это как минимум шестое торговое судно, атакованное в последние недели у берегов Болгарии. Инциденты усилили опасения по поводу расширения зоны риска в Чёрном море. В связи с этим София обратилась к союзникам по НАТО и ЕС за помощью в укреплении морской безопасности.