Расширяется сотрудничество между Азербайджаном и Словакией в военной сфере - ФОТО

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Словацкой Республики, генералом Мирославом Лоринцем.

Как сообщили в Министерстве обороны, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, а также побывали на Шехидляр хиябаны, где воздали дань памяти героям.

На встрече в Министерстве обороны, генерал-полковник З. Гасанов отметил благотворное влияние дружественных отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Словакией на расширение и укрепление двустороннего военного сотрудничества.

Он выразил удовлетворение текущим состоянием военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития этих связей.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал М. Лоринц отметил важность взаимных визитов с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества.

В ходе официальной церемонии встречи, состоявшейся в Генштабе, после прохождения почетного караула прозвучали государственные гимны обеих стран, в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Керим Велиев встретился со словацкой делегацией.

В ходе встреч был проведен обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также по ряду других вопросов из сферы обороны, представляющих взаимный интерес.