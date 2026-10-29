Три человека привлечены к ответственности по факту нападения на сотрудников медиа
В связи с хулиганскими действиями, совершенными в отношении сотрудников «Центра анализа и информации Real» в средней школе, расположенной в Ясамальском районе, возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в пресс-службе МВД, 3 лица, совершившие инцидент, установлены и привлечены к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Полиция продолжает необходимые следственные мероприятия в целях полного, всестороннего и объективного расследования происшествия, а также дачи правовой оценки действиям участников конфликта.
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