Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Испании

Президент Ильхам Алиев направил письмо соболезнования королю Испании Фелипе VI в связи с трагической железнодорожной аварией в провинции Толедо.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства отметил, что глубоко опечален известием о гибели и ранении большого числа людей в результате столкновения пассажирских поездов.

От своего имени и от имени азербайджанского народа президент Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования королю Фелипе VI, семьям и близким погибших, а также всему испанскому народу и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.