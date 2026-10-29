Азербайджанские дзюдоисты завоевали два золота на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби

Азербайджанские дзюдоисты Кёнюль Алиева (48 кг) и Балабей Агаев (60 кг) завоевали золотые медали на турнире «Большой шлем» в Абу-Даби.

В финале Алиева одолела представительницу Турции Мерве Азак, а Агаев победил таджикистанца Лоига Кудбудинова.

Кёнюль Алиева стала первой азербайджанской дзюдоисткой, завоевавшей золотую медаль на турнире «Большой шлем».

Соревнования завершатся 31 октября.