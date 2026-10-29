В Сиязане мотоцикл, за рулем которого находился школьник, врезался в жилой дом
В Сиязанском районе ученик 11-го класса погиб в результате аварии с участием мотоцикла.
Как сообщает АПА, инцидент произошел сегодня около 15:00 в селе Бёюк Хемье района.
Мотоцикл, которым управлял ученик 11-го класса сельской школы Огтай Керимов, врезался в жилой дом. В результате ДТП школьник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
В Губа-Хачмазском региональном управлении образования сообщили, что инцидент произошел во внеурочное время.
По данному факту в Сиязанском районном отделе полиции ведется расследование.
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