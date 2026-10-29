В Сиязане мотоцикл, за рулем которого находился школьник, врезался в жилой дом

В Сиязанском районе ученик 11-го класса погиб в результате аварии с участием мотоцикла.

Как сообщает АПА, инцидент произошел сегодня около 15:00 в селе Бёюк Хемье района.

Мотоцикл, которым управлял ученик 11-го класса сельской школы Огтай Керимов, врезался в жилой дом. В результате ДТП школьник получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В Губа-Хачмазском региональном управлении образования сообщили, что инцидент произошел во внеурочное время.

По данному факту в Сиязанском районном отделе полиции ведется расследование.