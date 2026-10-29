В Албании депутаты блокировали заседание парламента дымовыми шашками - ВИДЕО

В Албании оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента: они зажгли фаеры и заблокировали доступ к трибуне.

Как пишет Reuters, во время этой акции лидер оппозиции Сали Бериша назвал депутатов правящей партии преступниками и заявил, что они «заслуживают слезоточивого газа, резиновых пуль и проломленных черепов».

В стране с середины октября проходят акции студенческих протестов, перерастающие в беспорядки. Участники выступают против коррупции, нехватки рабочих мест и низкого качества образования. Местные СМИ сообщали минимум о 320 пострадавших.