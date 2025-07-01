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Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

First News Media19:15 - Сегодня
Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат, выбранный им для своей защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд. Он сообщил, что 23 июня судебная коллегия позволила обвиняемому ознакомиться с протоколами судебных заседаний, проведенных 13 и 17 февраля текущего года. В настоящее время они хотят ознакомиться с решением, принятым на подготовительном заседании суда и отраженным в протоколе. Сторона защиты также попросила предоставить им выписки из решений об удовлетворении ходатайств, поданных ими на заседаниях в эти даты.

Обвиняемый Рубен Варданян также поддержал обращение своего адвоката.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сказал, что до сих пор суд предоставлял возможность обвиняемому и его защитнику ознакомиться с любыми документами, и снова, как и прежде, это им будет позволено.

Затем в суде дали показания потерпевшие в результате преступных деяний, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники потерпевших.

Сначала показания дал Абсаледдин Кёклеров в качестве правопреемника потерпевшего Сархана Кёклерова. Он сказал, что его брат был ранен в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдере, и умер в госпитале через 5 дней.

Тахир Гасымов в своих показаниях сказал, что его сын Гаджиали Гасымов был подстрелен снайпером вблизи города Ханкенди, находился в коме в Республиканской нейрохирургической больнице и умер через 4 месяца.

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