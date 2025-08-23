Представитель ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей

Я очень рада проведению Международного форума молодежи по мультикультурализму в Азербайджане, это правильный выбор. Потому что Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказала журналистам директор Департамента гуманитарных наук ИСЕСКО Динара Гулиева.

По ее словам, II Международный форум молодежи по мультикультурализму с участием около 70 молодых людей из различных стран мира предоставляет большие возможности.

Обмен культурой между молодежью, наведение мостов, а также проведение форума в Ханкенди и Шуше являются важным событием, добавила Д.Гулиева.