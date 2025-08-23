В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура Ясамальского района возбудила уголовное дело по факту убийства 37-летней жительницы столицы Ирады Мурадовой.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Предварительное расследование установило, что женщину убил ее знакомый Эмиль Агаджанов (1977 г.р.) на почве конфликта, отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Эмиль Агаджанов задержан в качестве подозреваемого, следствие продолжается

