Общество

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

15:00 - Сегодня
В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Прокуратура Ясамальского района возбудила уголовное дело по факту убийства 37-летней жительницы столицы Ирады Мурадовой.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Предварительное расследование установило, что женщину убил ее знакомый Эмиль Агаджанов (1977 г.р.) на почве конфликта, отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Эмиль Агаджанов задержан в качестве подозреваемого, следствие продолжается

11:40

В Ясамальском районе совершено убийство, жертвой стала 45-летняя жительница столицы Ирада Мурадова.

Как сообщает Report, убийство совершено сегодня утром около 9 часов на почве конфликта.

Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался Эмиль Агаджанов, 1977 года рождения.

Правоохранительные органы ведут расследование.

