В стамбульском отеле нашли мертвыми двух голландских подростков

Двое голландских подростков были найдены мертвыми в своем номере в стамбульском отеле, а их отец госпитализирован. Первоначальное подозрение пало на еду, которую они съели в ресторане.

Мальчики в возрасте 15 и 17 лет были мертвы, когда полиция и парамедики прибыли в отель, где они остановились, в районе Фатих, недалеко от Голубой мечети и Гранд-базара Стамбула, сообщает телеканал NTV.

«Когда они прибыли, парамедики скорой помощи констатировали, что двое детей умерли. Отец был доставлен в больницу на машине скорой помощи в состоянии шока», - сообщил телеканал.

По данным СМИ, все трое отдыхали в Турции и, предположительно, отправились на ужин в туристический район Таксим. 57-летний отец рассказал полиции, что ходил со своими сыновьями на площадь Таксим, «но не ел», сообщило турецкое издание Haber. Позже тем же вечером, вернувшись в отель, отец позвал мальчиков, но те не ответили. Сотрудник отеля Мехмет Кирдаг услышал, как отец звал на помощь, сообщает телеканал NTV.

«Когда я постучал в дверь и вошел, оба сына были мертвы, один из них лежал в постели, другой на полу... Когда прибыли медики скорой помощи, оба молодых человека были мертвы. Отец был в состоянии шока», - сказал Кирдаг.

Полиция Стамбула начала расследование, сообщает телеканал NTV.