Французские органы опеки вернули в Германию азербайджанских детей, отобранных у родителей

В соответствии с решением суда Германии о лишении граждан Азербайджанской Республики Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой родительских прав, французская сторона, временно разместившая детей на своей территории, дала согласие на возвращение германской стороне их малолетних детей Абдуллаева Дениза Мухаммед оглу и Абдуллаева Араза Мухаммед оглу.

Об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана во Франции.

Дети 18 августа 2025 года были возвращены в Германию в сопровождении представителей этой страны.

Для последующих этапов возвращения родителям их малолетних детей, родившихся в Германии, в этой стране будут приняты соответствующие меры в правовой плоскости.

В сложившейся ситуации как соответствующее дипломатическое представительство Азербайджанской Республики, так и Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджанской Республики окажут гражданам юридическую поддержку.

В связи с возникшей ситуацией гражданам Азербайджанской Республики вновь настоятельно рекомендуется при столкновении с подобными случаями за границей незамедлительно информировать посольство Азербайджана в соответствующей стране. Предварительное информирование позволяет диппредставительству своевременно принимать меры и предотвращать развитие событий в нежелательном направлении.

Напомним, что 6 августа семья, пытавшаяся покинуть территорию Франции, была задержана пограничной полицией этой страны, а их дети временно помещены в приют. Этот шаг французской полиции был обоснован решением суда Германии о лишении родителей опекунства.

















