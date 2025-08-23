Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены ряд вопросов двустороннего и многостороннего характера, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны обменялись мнениями о последнем заседании Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией, которое прошло 22 августа в городе Астрахань, и высоко оценили его результаты.

Кроме того, в ходе разговора были затронуты и другие вопросы взаимного интереса.