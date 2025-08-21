Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек - ОБНОВЛЕНО
Число отравившихся фастфудом в кафе «Алмалы» в Шамкире достигло 24 человек.
Об этом сообщили в TƏBİB.
Согласно информации, 24 человека (9 мужчин и 15 женщин) госпитализированы с подозрением на отравление в отделение скорой помощи Шамкирской районной центральной больницы. Среди них 14 несовершеннолетних.
Ранее в Агентстве продовольственной безопасности (АПБА) сообщили об ограничении деятельности кафе «Алмалы» до результатов проверок.
Источник: Report
10:15
20 августа примерно с 18:30 с подозрением на отравление были госпитализированы 20 человек (из них 7 мужчин и 13 женщин) в отделение неотложной помощи Шамкирской районной центральной больницы.
Об этом сообщили в TƏBİB.
Среди пострадавших есть 9 несовершеннолетних. Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь.
15 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения. Лечение 5 человек продолжается в больнице.
Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
По предварительным данным, причиной отравления стал донер.
Источник: АПА
2025/08/21 00:00
В Шамкире произошло массовое отравление.
Как сообщает Report, около 20 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.
Предполагается, что лица отравились фастфудом.
По факту начато расследование.