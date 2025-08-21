Число отравившихся фастфудом в Шамкире достигло 24 человек - ОБНОВЛЕНО

Число отравившихся фастфудом в кафе «Алмалы» в Шамкире достигло 24 человек.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Согласно информации, 24 человека (9 мужчин и 15 женщин) госпитализированы с подозрением на отравление в отделение скорой помощи Шамкирской районной центральной больницы. Среди них 14 несовершеннолетних.

Ранее в Агентстве продовольственной безопасности (АПБА) сообщили об ограничении деятельности кафе «Алмалы» до результатов проверок.

Источник: Report

10:15

20 августа примерно с 18:30 с подозрением на отравление были госпитализированы 20 человек (из них 7 мужчин и 13 женщин) в отделение неотложной помощи Шамкирской районной центральной больницы.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Среди пострадавших есть 9 несовершеннолетних. Всем обратившимся была оказана необходимая медицинская помощь.

15 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения. Лечение 5 человек продолжается в больнице.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

По предварительным данным, причиной отравления стал донер.

Источник: АПА

2025/08/21 00:00

В Шамкире произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, около 20 человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Предполагается, что лица отравились фастфудом.

По факту начато расследование.