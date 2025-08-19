Погода на среду: В Баку ожидается кратковременный дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 20 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 22-25, днем 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы на 755 мм рт.ст., а относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в Лянкяран-Астаринской зоне возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых местах в дневное время.

Температура воздуха ночью 21-25, днем 32-37, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.