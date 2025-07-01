Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил избрать Ахлиману Гянджиеву меру пресечения в виде ареста.
Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
"Заключить под стражу Ахлимана Гянджиева до 19 июля", – сказала судья.
17:23
В Екатеринбурге началось судебное заседание по вопросу продления меры пресечения Ахлиману Гянджиеву, задержанному 27 июня в результате рейда правоохранительных органов России, сообщает Report.
13:30
Арестованный по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге Бакир Сафаров не признает вину.
Об этом сообщил его адвокат, передают российские СМИ.
Защита будет обжаловать его арест.
13:05
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова, одного из задержанных в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев.
Заседание проходило в закрытом от прессы режиме, журналистов пустили только на оглашение.
«Сафарова Бакира заключить под стражу до 19 июля, в домашнем аресте отказать», – озвучила решение судья, передает РИА Новости.
12:10
В Екатеринбурге начался суд над Бакиром Сафаровым - одним из задержанных 27 июня в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев.
Как сообщает российское бюро АПА, рассматривается вопрос о продлении трехсуточной меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной Б. Сафарову 29 июня.
Сегодня также состоится суд над другим задержанным азербайджанцем Ахлиманом Гянджиевым.
Также будет рассмотрен вопрос о продлении 72-часовой меры пресечения в виде заключения под стражу, вынесенной ему на первом процессе.
Завтра состоится суд над Шахидом Лалаевым, задержанным по этому делу.
Напомним, что 27 июня около 5 часов утра сотрудники ФСБ провели операции по различным адресам в городе Екатеринбург, где проживают члены семьи Сафаровых, граждан России родом из Агдамского района Азербайджана. В ходе операций, проведенных сотрудниками ФСБ, были убиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, а 8 человек, в том числе брат убитых - Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести.