В Агдаме состоялся Молодежный форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО

В Агдаме состоялся Молодежный форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend, мероприятие впервые проходит в рамках "Недели ОЭС".

Основной целью форума было усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включение их идеи в новую стратегию развития организации.

Выступая на мероприятии, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асад Маджид Хан сказал, что важно предпринимать конкретные шаги для практического вовлечения молодежи в достижение общих целей.

"Мы должны предпринимать осознанные шаги, чтобы молодые люди были не просто пассивными участниками, а активными лидерами в формировании и реализации наших общих целей и устремлений",- сказал он.

По его словам, в стремлении к созданию более интегрированного и взаимосвязанного региона становится очевидно: успех будет зависеть не только от сотрудничества между правительствами, но и от активного вовлечения всех ключевых заинтересованных сторон — в том числе молодежи, женщин и частного сектора.

"Эти группы играют центральную роль в трансформации любой страны или региона. Форум, посвящённый расширению участия молодёжи в построении устойчивого и климатоустойчивого будущего, подчеркивает: участие молодого поколения жизненно важно для формирования будущего нашего региона. Именно через вовлечение и поддержку молодежи мы сможем внести в решение актуальных задач свежий взгляд, креативность и инновации",-сказал Асад Маджид Хан.

А руководитель управления комитета по делам молодежи и семьи министерства культуры и информации Казахстана Алмагуль Кутанова в кулуарах мероприятия сказала журналистам, что Молодежный форум ОЭС в Агдаме организован на высоком уровне.

"Я рада представлять Казахстан на столь значимом мероприятии, как Молодёжный форум ОЭС. Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам за проведение форума на высоком уровне",- заявила она.

По словам представителя министерства, в работе форума участвуют представители более чем десяти стран. Казахстан является активным участником этой инициативы.

Она отметила, что сейчас разрабатывается стратегический план, который позволит выстроить единый механизм развития молодежной политики в рамках ОЭС.

Также представитель министерства подчеркнула символичность проведения форума именно в городе Агдам. "Мы восхищены тем, что видим сегодня. За столь короткий период Агдам пережил масштабные преобразования," — добавила она.

Далее, выступая на панельных дискуссиях, президент Института образования ОЭС Мехмет Акиф Киреччи заявил, что социальные сети, инструменты искусственного интеллекта (ИИ) - это вызов образовательным моделям.

"Эти инструменты открывают широкие возможности для привлечения молодежи к образованию. Мы должны стараться выделять самых способных молодых людей. Без образования невозможно построить успешное будущее. Образование молодежи и их информированность о происходящих в мире событиях имеют первостепенное значение",- добавил он.

По его словам, молодежь очень хорошо умеет строить узы дружбы, взаимоотношения.

Он отметил, что образование охватывает каждый аспект жизни человека.

"За последние два года мы столкнулись с проблемами современного образования. Модели образования показывают, что оно формируется на основе особенностей каждой страны. Мы должны ускорить нашу работу в этом направлении",- сказал он.

Начальник Управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедов, в свою очередь, сообщил, что более 20 документов по планам Организации экономического сотрудничества (ОЭС) находятся на стадии межправительственного рассмотрения.

По его словам, имеется 14 глобальных и 7 местных инициатив, 2 из которых относятся к нынешним обсуждениям.

"Мы разработали Бакинские принципы, включающие 12 элементов, а затем совместно с 14 учреждениями ООН и многосторонними банковскими организациями подготовили заявление. Эти принципы уже утверждаются странами. В рамках председательства на COP29 мы выступили с инициативами в области климата и образования. Эти инициативы мы реализуем на региональном уровне",- отметил он.

Он подчеркнул, что второй важный вопрос - это климатическое финансирование.

"Мы впервые объединили климатическое финансирование и инвестиции. Сделано это было в целях поддержки развивающихся стран. Это имело большое значение для устойчивого климатического финансирования. Мы считаем, что эта инициатива может быть реализована и в рамках ОЭС",- сказал он.

Э.Мамедов также отметил, что имеется до 25 документов, связанных с планами ОЭС, которые в настоящее время проходят межправительственные процессы.

"Мы объединяем молодежь, женщин, представителей частного сектора, которые должны быть привлечены к участию в составлении этих документов",- добавил он.

В заключение он подчеркнул, что проведение Молодежного форума впервые в Карабахе является историческим событием.

Далее, председатель молодежной программы премьер-министра Пакистана Рана Масхуд Ахмед Хан сказал в своем видеообращении, что Пакистан привержен поддержке молодёжных инициатив Организации экономического сотрудничества.

"Выражаю признательность Азербайджанской Республике за организацию этого значимого форума. Призываю всех делегатов воспользоваться этой возможностью для активного участия, укрепления партнёрств и осознанного подхода к нашему общему будущему. Вместе мы построим более зелёный, безопасный и устойчивый эко-регион, вдохновлённый страстью и лидерством молодёжи",- сказал он.

По его словам, Пакистан привержен поддержке молодёжных инициатив и предложений, которые будут лежать в основе Видения ОЭС на 2026–2035 годы, сосредоточенного на устойчивом развитии, климатической устойчивости и региональной солидарности.

Рана Масхуд Ахмед Хан также подчеркнул, что национальная стратегия страны придаёт приоритет цифровой трансформации, предпринимательству и активному вовлечению молодёжи в экологические инновации.

"Платформы, подобные Молодёжному форуму ОЭС, — это не просто символика. Они способствуют плодотворному сотрудничеству и обмену инновационными идеями между молодёжными представителями стран-членов ОЭС. Такой обмен является мощным инструментом для укрепления регионального согласия, совместного решения проблем и развития эффективного молодёжного лидерства",- сказал он.

На форуме обсуждались такие темы, как экономическое и торговое сотрудничество, устойчивость и технологии, человеческий капитал и другие направления.

Также форум является важной платформой с точки зрения повышения роли молодежи в региональной политике и продвижения их вклада в развитие будущих поколений.