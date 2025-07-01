 Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО

First News Media19:00 - Сегодня
Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО

1 июля в городе Хива (Узбекистан) состоялась церемония открытия Первого узбекско-азербайджанского межпарламентского форума.

Как сообщили в Милли Меджлисе, спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова, выступив на мероприятии с участием руководителей и депутатов законодательных органов обеих стран, обратила внимание на то, что форум является весьма значимым событием для парламентов двух государств. По ее словам, это мероприятие является первым форумом, проводимым Милли Меджлисом Азербайджана с законодательным органом какой-либо другой страны.

Подчеркнув заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в углублении отношений между нашими народами и странами, Сахиба Гафарова сказала, что площадь Гейдара Алиева в Ташкенте, открытие которой состоялось в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2022 году, служит свидетельством не только той ценности, которая придается заслугам нашего общенационального лидера, но и уважения узбекского народа к его личности. Напомнив, что в этом году исполняется 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами, спикер отметила, что сегодня под мудрым руководством президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева наши государства развиваются как независимые и сильные во всех аспектах, а связи между нашими странами еще более углубились.

Подчеркнув твердую и неизменную позицию Узбекистана относительно территориальной целостности Азербайджана, Сахиба Гафарова сказала, что азербайджанский народ чувствовал братскую поддержку узбекского народа как в годы оккупации наших территорий Арменией, так и во время Второй Карабахской войны, и чувствует ее и в послевоенный период. По ее словам, Узбекистан стал первой страной, которая внесла свой вклад в восстановление освобожденных территорий, построив по инициативе Президента Шавката Мирзиёева в городе Физули школу имени великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека. Спикер охарактеризовала и эту школу, и созданное в освобожденном от оккупации городе Ханкенди предприятие легкой промышленности как символ братства и дружбы между нашими народами.

Она отметила, что одним из факторов, оказывающих важное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Узбекистаном, является взаимодействие наших парламентов, и с учетом вышеизложенного наше межпарламентское сотрудничество приобретает особый смысл и характер. Это сотрудничество показывает, что наши парламенты готовы вносить свой вклад в развитие межгосударственных отношений.

Выступая на форуме, председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева заявила, что мероприятие является не просто межпарламентской встречей, а важным этапом в истории развития наших отношений. По ее словам, мероприятие проводится в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, что лишний раз подчеркивает значимость форума. Танзила Нарбаева отметила, что проведение форума в эти дни отражает нашу общую приверженность парламентским ценностям и стремление к укреплению межпарламентского сотрудничества как одного из главных факторов дружбы между странами, и выразила уверенность, что межпарламентский форум станет основной площадкой для искреннего и конструктивного обмена мнениями, выработки общих инициатив, реализации совместных программ.

Делясь мыслями о нынешнем высоком уровне отношений между нашими странами, Танзила Нарбаева подчеркнула, что отношения между Узбекистаном и Азербайджаном всегда строились на общих исторических, культурных и духовных ценностях. Эти отношения подкрепляются дружбой, взаимоуважением и братскими чувствами наших народов. Спикер отметила решающее значение усилий и личного вклада лидеров двух стран в этом направлении. Именно дальновидность и принципиальная позиция глав наших государств обеспечили подъем отношений между нашими странами на уровень союзничества и стратегического партнерства, их успешное развитие во всех сферах, констатировала Танзила Нарбаева.

В своем выступлении председатель Сената также рассказала о существующих связях между нашими парламентами и отметила, что взаимодействие законодательных органов служит дальнейшему расширению отношений между двумя странами и народами. В то же время эти связи играют важную роль и в укреплении позиций наших стран в крупнейших международных организациях.

После выступлений председателей парламентов Первый узбекско-азербайджанский межпарламентский форум продолжил свою работу сессиями.

Поделиться:
151

Актуально

Xроника

Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с убийством ...

Общество

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Политика

Президент Узбекистана посетит Азербайджан с государственным визитом

Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО

Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение в Ханкенди

Баку призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Официальный Баку опроверг утверждения посла Ирана в Армении

СМИ: Посла Азербайджана вызвали в МИД России

Временный поверенный РФ в Азербайджане вызван в МИД из-за инцидентов в Екатеринбурге

Последние новости

Суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева до 19 июля - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:00

Президент Узбекистана посетит Азербайджан с государственным визитом

Сегодня, 19:47

Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с убийством азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 19:35

Ксения Собчак о смерти азербайджанцев в Екатеринбурге: Вина подозреваемых должна быть доказана в суде, и это не может служить оправданием пыток

Сегодня, 19:30

Состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня, 19:15

Завершено расследование дела о присвоении 12 млн манатов должностными лицами Управлении Приморского бульвара

Сегодня, 19:05

Состоялось открытие 1-го узбекско-азербайджанского межпарламентского форума - ФОТО

Сегодня, 19:00

В Агдаме состоялся Молодежный форум Организации экономического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 18:45

Мухтар Бабаев обсудил с испанским министром роль COP29 в климатическом финансировании

Сегодня, 18:32

Эрсин Татар поблагодарил Президента Азербайджана за приглашение в Ханкенди

Сегодня, 18:20

Суд вынес решение в отношении лиц, задержанных по делу Sputnik Азербайджан

Сегодня, 18:05

Баку призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Сегодня, 17:43

До конца недели в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:34

Один из самых загруженных мостов в центре Баку в трещинах

Сегодня, 17:30

В суд поступило ходатайство в отношении задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Сегодня, 17:25

В Ширване горит цех

Сегодня, 17:21

Айхан Гаджизаде ответил спецпредставителю президента России

Сегодня, 17:16

Обнародован момент приказа Минобороны России уничтожить рейс AZAL - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

На платной дороге перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

Азербайджан и Северная Македония частично отменили визовый режим

Сегодня, 16:45
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35