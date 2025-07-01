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Обнародован момент приказа Минобороны России уничтожить рейс AZAL - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:05 - Сегодня
Обнародован момент приказа Минобороны России уничтожить рейс AZAL - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В редакцию Minval.az поступило анонимное письмо с сенсационными материалами о сбитом 25 декабря 2024 года на подлёте к Грозному самолёте AZAL Embraer E190.

В письме содержится объяснительная капитана ПВО, утверждающего, что огонь по самолёту был открыт по приказу Минобороны России, а также видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

«По существу заданных мне вопросов я, капитан Паладичук Дмитрий Сергеевич, могу пояснить следующее: я — командир БМ №274, начальник расчёта, нёс боевое дежурство по прикрытию г. Грозный с 24.12.24 по 25.12.24 года.

В 05:40 25.12.24 г. поступила команда о переходе в готовность №1. В 05:48 я доложил о переходе в готовность №1 по средствам сотовой связи. На позиции сотовая связь неустойчивая, других устойчивых средств связи у меня не было. Были проложены провода оптоволоконные, но не подключены к терминалу, и не было цифрового телефона с наборным полем. В 08:11 станцией обнаружения целей была выявлена потенциальная цель, которую я взял на точное сопровождение МРЛС, о чём я доложил на ВКП 51-й дивизии. В 08:13 я доложил обновлённые координаты: α = 338 градусов, D = 7000 м, H = 490 м, V = 118 м/с, курсом на 230 градусов. Мне по телефону дали команду цель уничтожить. В оптику цель видна не была из-за очень густого тумана, о чём было доложено на ВКП.

В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел. По данным МРЛС, первая ракета ушла, когда у цели были следующие координаты: α = 319 градусов, D = 7300 м, H = 697 м, V = 80 м/с. Пуск второй ракеты был произведён, когда у цели были следующие характеристики: α = 311 градусов, D = 8000 м, H = 1300 м, V = 120 м/с», — говорится в объяснительной.

«Мы не берёмся утверждать подлинность данного письма, несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана. Однако сам факт его наличия, а также значимость этого документа как для следствия, длящегося уже полгода, так и для общества, вынуждают нас опубликовать его. Тем более что полученные данные могут послужить полезной информацией для компетентных органов Азербайджанской Республики, занимающихся расследованием обстоятельств трагедии», - отмечает редакция Minval.az.

А вот аудиозапись трёх голосовых сообщений, подтверждающих содержание письма, вполне можно назвать реальной, пишет издание: «Полную расшифровку переговоров мы, понятное дело, дать не можем — их ещё должны изучить следственные органы. Однако отметим, что все три голоса утверждали, что дали оперативную команду, стреляли дважды, и от разлёта осколки ракеты зацепили самолёт.

Разумеется, данная информация требует тщательного анализа, и соответствующие структуры не упустят эту возможность».

15:45

В редакцию Minval.az поступило анонимное письмо с материалами, в которых подтверждается, что самолёт AZAL Embraer E190, потерпевший крушение в декабре 2024 года, был сбит российским расчётом ЗРПК «Панцирь-С».

Письмо содержит объяснительную капитана ПВО, видеозапись момента выстрела, аудиофайлы и другие документы. Согласно этим материалам, огонь был открыт по приказу Минобороны РФ.

Редакция Minval-а не может подтвердить подлинность этих материалов, но в силу общественной значимости намерена опубликовать их в ближайшее время.

Также редакция готова передать полученные данные компетентным органам Азербайджанской Республики, занимающимся расследованием обстоятельств трагедии.

Источник: Minval

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