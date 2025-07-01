Генпрокуратура России направила в суд дело о теракте в «Крокусе»

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении 19 обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».

Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Игорь Трунов.

«30 июня 2025 года прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле" и направила для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд», - сказал он.

Адвокаты потерпевших намерены заявить иски о возмещении вреда к обвиняемым в преступлении.

Источник: ТАСС