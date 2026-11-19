Соединенные Штаты и Китай заинтересованы в обеспечении транспортировки энергопоставок через Ормузский пролив.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, передает ТАСС.

"И США, и Китай заинтересованы в том, чтобы энергетические потоки проходили через Ормузский пролив и чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием. Мы оба весьма твердо придерживаемся [такой позиции] по обоим вопросам", - сказал хозяин Белого дома.