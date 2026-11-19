США избегают возобновления ударов по Ирану, опасаясь ответа Тегерана и последующей эскалации конфликта.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Мы толкаем друг друга за порог полноценной эскалации», — приводит портал слова американского чиновника, который уточнил, что Вашингтон считает свою политику экономического давления на Тегеран достаточно эффективной, чтобы пока воздерживаться от масштабных военных операций.

По информации Axios, израильская разведслужба «Моссад» в ходе визита директора службы в Вашингтон предположительно передала США информацию о наращивании Ираном темпов исследования и разработки химического вооружения. Американские чиновники скептически отнеслись к информации Израиля, утверждая, что разведданные о химическом вооружении Тегерана были переданы Вашингтону «для продвижения своих идей».