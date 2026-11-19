Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана наладить прямые поставки электроэнергии в Турцию, отказавшись от прежней практики опосредованного экспорта.

По словам главы армянского правительства, переход к прямому взаимодействию в энергетической сфере является естественным шагом.

«Сейчас мы хотим, чтобы все это происходило напрямую, потому что это нормально», — цитируют слова Пашиняна армянские телеграм-каналы. Премьер-министр также отметил, что экономические контакты между двумя странами поддерживались и ранее, однако эта тема не выносилась в публичную плоскость.

Отметим, что практическая работа в этом направлении уже ведется на уровне профильных ведомств. В октябре министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян провел переговоры с турецкой делегацией. Основной темой встречи стало восстановление и ввод в эксплуатацию трансграничной линии электропередачи Гюмри — Карс, что рассматривается как часть общего процесса нормализации двусторонних отношений.

В Ереване подчеркнули значимость объединения и взаимосвязи электроэнергетических систем Армении и Турции не только для развития двустороннего сотрудничества, но и в более широком региональном контексте.