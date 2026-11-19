«Одним из важнейших вопросов является координация деятельности государственных органов в сфере управления и контроля на прибрежных территориях».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Заведующий отделом Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Ильгар Габибов, на брифинге по вопросам, отражённым в Указе Президента Азербайджанской Республики о мерах по совершенствованию государственного управления на прибрежных территориях азербайджанского сектора Каспийского моря.

Как отметил он, безусловно система управления существовала и ранее. Однако эффективность и качество государственного управления постоянно находятся под контролем и требуют непрерывного совершенствования.

С этой точки зрения значение принятого указа чрезвычайно велико. Не менее важным является обеспечение надлежащей организации его исполнения:

«Как уже отмечалось, реализация государственной политики в области использования и охраны земель, а также выполнение функций координирующего органа возложены на Государственную службу по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана».

По его словам, данная функция была предусмотрена законодательством и ранее. Однако, учитывая особую значимость прибрежных территорий, возникает необходимость в применении комплексного подхода к их управлению.

Как показывает международная практика, управление прибрежными территориями регулируется отдельными законодательными актами, специальными стратегиями и сопровождается реализацией мероприятий государственного значения: «Подписанный Президентом Азербайджанской Республики указ направлен именно на достижение этих целей. Особое внимание уделяется вопросам охраны прибрежных территорий. Здесь необходимо учитывать сразу несколько аспектов: экологический, социальный и экономический. В частности, речь идёт о рациональном вовлечении имеющихся ресурсов в экономический оборот и обеспечении устойчивого развития.

При этом исключительно важное значение имеет планомерное развитие прибрежных территорий.

Как отметил И.Габибов, если обратиться к международному опыту, можно увидеть, что управление территориями, расположенными вдоль океанов, морей и других водоёмов, осуществляется на основе комплексного подхода. Он предусматривает не только охрану водной поверхности и водных объектов, но и эффективное управление прилегающими прибрежными территориями.

Все эти направления должны рассматриваться во взаимосвязи.