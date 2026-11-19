США могут достичь установленного законом потолка государственного долга уже в феврале 2027 года, если Конгресс не примет решения о его повышении или приостановке действия.

Об этом сообщила газета The New York Times.

По оценке Центра двухпартийной политики, действующий лимит государственного долга в размере $41,1 трлн может быть достигнут в феврале или марте. После этого, как ожидается, Министерству финансов США придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая приостановку инвестиций в отдельные госфонды и временное перераспределение средств между ведомствами. Издание полагает, что эти меры позволят отсрочить возможный дефолт, однако уже в августе 2027 года страна может столкнуться с невозможностью выполнять свои финансовые обязательства.

Как отмечается в публикации, приближение к долговому лимиту может вынудить республиканцев договориться о его повышении до перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе. В противном случае, согласно информации NYT, президенту США Дональду Трампу придется вести переговоры с представителями Демократической партии. По подсчетам газеты, сроки наступления возможного дефолта будут зависеть от процентных ставок, экономического роста, судебных решений по тарифам и принятия бюджета до конца года. При этом, как подчеркивает NYT, Трамп ранее выступал за полную отмену потолка госдолга.

Источник: ТАСС