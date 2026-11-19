В Москве при поддержке Азербайджано-российского делового совета состоялся демо-день Caspian Business Hub (CBH) – нового международного проекта компании tpe по развитию деловой кооперации в странах Каспийского региона.

В мероприятии приняли участие руководители компаний, инвесторы и представители профессионального бизнес-сообщества, заинтересованные в расширении международного присутствия, поиске стратегических партнёров и реализации совместных инвестиционных и промышленных проектов.

С приветственным словом к участникам обратился советник председателя правления Азербайджано-российского делового совета Станислав Александров. Он подчеркнул, что российско-азербайджанское экономическое сотрудничество имеет прочную основу и значительный потенциал для дальнейшего развития. По его словам, особую роль в формировании стратегических ориентиров взаимодействия двух стран играет последовательная работа на высшем государственном уровне. Как отметил С.Александров, благодаря вниманию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева и Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вопросы развития торгово-экономических связей, взаимных инвестиций и промышленной кооперации занимают важное место в двусторонней повестке.

По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил почти 5 млрд долларов. Вместе с тем, по мнению Станислава Александрова, экономическое сотрудничество двух стран имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения.

«Наша задача - содействовать переходу от отдельных коммерческих взаимодействий к системной промышленной и технологической кооперации. Существенный потенциал для развития делового сотрудничества мы видим в вовлечении в этот процесс малых и средних предприятий. Именно они зачастую обладают уникальными компетенциями, гибкостью и инновационными решениями, но при этом сталкиваются с определенными сложностями при выходе на новые рынки и участии в крупных международных проектах. И здесь особую значимость приобретают инициативы, подобные Caspian Business Hub», - отметил Станислав Александров.

Руководитель Caspian Business Hub Нармин Джафарова в ходе презентации отметила, что проект создавался как единая точка входа для компаний, заинтересованных в развитии бизнеса и реализации проектов в Азербайджане и Каспийском регионе.

«Наша цель - объединить в одной деловой среде профессиональные сервисы, локальную экспертизу, деловые контакты и потенциальные проектные возможности. Мы хотим, чтобы компания, приходя в регион, получала не просто набор отдельных консультационных услуг, а доступ к системе, которая помогает организовать присутствие на рынке, найти необходимых партнёров, сформировать проектную команду и перейти к практической реализации своих планов», - сказала Нармин Джафарова.

По словам Н.Джафаровой, принципиальное отличие модели CBH заключается в самом подходе к организации взаимодействия между участниками проектов. В основе этой модели - раннее и параллельное подключение необходимых компетенций, позволяющее объединить ключевых участников в единую рабочую среду уже на начальных этапах реализации инициативы.

«Ключевые участники и специалисты подключаются к проекту значительно раньше и работают параллельно. Вместо последовательной передачи задач от одного исполнителя другому формируется единая среда постоянного взаимодействия, в которой все необходимые компетенции объединены вокруг общей цели. Именно такую инфраструктуру кооперации мы стремимся создать в Caspian Business Hub», - добавила руководитель CBH.

Конкурентоспособный продукт и привлекательная цена - важные, но не единственные условия успешного выхода компании на международный рынок. На практике реализация промышленного проекта зависит от целого комплекса факторов: качества предварительной подготовки, понимания требований местного рынка, возможности взаимодействия с проектными организациями, выстроенной логистики и надёжности подрядчиков. Отсутствие необходимых локальных связей и экспертизы зачастую становится серьёзным барьером даже для компаний с многолетним отраслевым опытом.

Именно поэтому для малого и среднего промышленного бизнеса особую ценность представляет возможность получить доступ к профессиональной инфраструктуре на новом рынке без необходимости самостоятельно создавать её с нуля.

Один из примеров такого подхода - российская компания ВОДЕХ, специализирующаяся на разработке и внедрении инженерных решений в области промышленного охлаждения и систем оборотного водоснабжения. Компания рассматривает Азербайджан как одно из перспективных направлений международного развития и планирует стать резидентом Caspian Business Hub в начале 2027 года.

«Мы рассчитываем, что участие в экосистеме позволит нам системно развивать направление Азербайджана и Каспийского региона. На первом этапе нам важно сформировать целостное понимание рынка, определить наиболее перспективные отрасли и потенциальные направления сотрудничества. Благодаря поддержке команды Caspian Business Hub мы провели уже несколько предметных встреч с потенциальными клиентами - заинтересованными промышленными предприятиям и проектными организациями. В дальнейшем мы хотели бы перейти к обсуждению конкретных технических задач и возможностей участия в промышленных проектах. Уже сейчас для нас очевидна ценность профессионального сопровождения, которое позволяет двигаться вперёд более осмысленно и последовательно. Мы рассматриваем эту работу как инвестицию в качество будущих решений и формирование основы для долгосрочного присутствия на рынке», - заявил генеральный директор ВОДЕХ Константин Балашов.

Если для ВОДЕХ участие в CBH становится возможностью системно подготовить выход на новый рынок, то другая российская компания - ГК КВОиТ, работающая в сфере резервуарных решений и связанной с ними инфраструктуры, поделилась с участниками мероприятия практическим опытом взаимодействия с Хабом.

По словам генерального директора компании Ильи Горбунова, при рассмотрении возможностей работы в Азербайджане для компании было принципиально важно найти не просто новые деловые контакты, а партнёра, который понимает специфику местного рынка, готов погружаться в реальные задачи и участвовать в организации совместной работы.

«При содействии Caspian Business Hub мы нашли партнёра в Азербайджане. Команда хаба помогла установить контакт и выстроить взаимодействие. Знакомство переросло в предметное обсуждение возможностей сотрудничества, а затем - в соглашение о совместной работе. Сегодня у этого сотрудничества уже есть конкретное продолжение: вместе с азербайджанским партнёром мы участвуем в тендере на промышленный проект. Таким образом, CBH помог нам пройти путь от первоначального контакта к практическому шагу в развитии совместной кооперации. Именно в этом, на мой взгляд, заключается ценность подобной экосистемы: она сокращает дистанцию между потенциальной возможностью и конкретным совместным действием», - подчеркнул генеральный директор ГК КВОиТ Илья Горбунов.

Опыт компаний показывает, что для успешного выхода на новый рынок важны не только перспективы получения контрактов, но и доступ к достоверной информации о деловой среде, локальным компетенциям и профессиональным связям. Взаимодействие с местными партнёрами позволяет лучше понять требования заказчиков, условия конкуренции, особенности реализации проектов и практику ведения бизнеса. Это знания, которые невозможно в полной мере получить из открытых источников: они формируются в процессе непосредственного профессионального общения и совместной работы.

Caspian Business Hub призван стать именно такой средой взаимодействия и сопровождения международного развития - от первого знакомства с рынком и поиска партнёров до формирования проектных команд и реализации совместных инициатив. Главная цель - превратить потенциал международного сотрудничества в конкретные экономические и промышленные результаты для бизнеса Каспийского региона.