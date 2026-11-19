В Азербайджане будут разработаны соответствующие правила и требования по обеспечению безопасности государственных органов, а также общественно значимой инфраструктуры.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, выступая на проходящей в Баку II Международной конференции по кибердипломатии.

Он отметил, что в текущем году был принят Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», который был утверждён соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики.

«Согласно этим изменениям, были определены такие понятия, как государственный центр по борьбе с компьютерными инцидентами, национальный центр по борьбе с компьютерными инцидентами, информационная инфраструктура, кибербезопасность, проактивное исследование кибербезопасности, кибергигиена и другие. В соответствии с указанными понятиями в законе созданы необходимые правовые основы для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры, а также поручено разработать соответствующие правила и требования по обеспечению безопасности государственных органов и общественно значимой инфраструктуры», — заявил он.