Посол Армении в России Гурген Арсенян подтвердил газете "Грапарак", что есть политическое решение о его освобождении от должности, сообщив, что вернется на родину до конца года.

"Я нахожусь в Москве. Когда будет указ президента, тогда и вернусь. Двухлетний срок истек, меня назначали на два года — срок истек", – сказал он, передает Sputnik Армения.

На уточняющий вопрос, когда ожидается указ, и информацию о том, что кандидатурой будущего посла недовольна российская сторона, Арсенян заявил: "Не знаю, когда будет, уточните в МИД. Могу сказать, что вы глубоко заблуждаетесь по части моего преемника".

Ранее "Грапарак" писала, что власти Армении решили командировать в Москву 67-летнего Самвела Мкртчяна, работавшего послом в европейских странах, а в 2004–2010 гг. – представителем республики в НАТО. Он приходится дядей (по материнской линии) заместителю министра иностранных дел Роберту Абисогомоняну.

Отметим, что еще 1 ноября МИД России опроверг сообщение армянских СМИ об отказе РФ согласовать кандидатуру Самвела Мкртчяна в качестве нового посла Армении в Москве.