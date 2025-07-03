Президент Турции завтра прибудет в Ханкенди

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Ханкенди 4 июля.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Управления по связям с общественностью при Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передают турецкие СМИ.

«Эрдоган выступит на саммите и проведет встречи с лидерами. Во встрече примут участие не только главы государств и правительств стран-членов, но также представители стран-наблюдателей, включая Турецкую Республику Северного Кипра, и международных организаций», — добавил Фахреттин Алтун.