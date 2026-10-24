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В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15

Редакция 1news09:05 - Сегодня
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В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15

Сегодня в Баку стартуют чемпионат мира FIFA U-15 и фестиваль.

Как сообщает 1news.az, в первый день соревнований состоятся 92 матча.

Сборная Азербайджана в 19:30 встретится с командой Тимора-Лешти в Бакинском кристальном зале. Перед матчем на этой же арене пройдет официальная церемония открытия турнира.

В соревнованиях принимают участие команды, представляющие ассоциации — члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1000 матчей.

Чемпионат мира U-15, который завершится 30 октября, пройдет в Говсанском спортивном комплексе. Матчи открытия и финальные встречи состоятся в Бакинском кристальном зале.

В Говсанском спортивном комплексе приняты все необходимые меры для проведения соревнований на высоком уровне. На территории комплекса, построенного в короткие сроки, оборудованы 10 футбольных полей, позволяющих проводить одновременно 20 матчей. Кроме того, создана вся необходимая инфраструктура для организации турнира.

Напомним, 25 октября сборная Азербайджана сыграет с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Обе встречи пройдут на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

26 октября национальная команда встретится с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Эти матчи также состоятся на поле 10А.

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