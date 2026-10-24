Азербайджан привержен международному миру и безопасности
В День ООН Азербайджан подтверждает свою приверженность многосторонности, международному миру и безопасности, а также устойчивому развитию.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети Х.
On #UN Day, Azerbaijan reaffirms its commitment to multilateralism, international peace and security, and sustainable development. Azerbaijan will continue to contribute to strengthening international cooperation, promoting dialogue, and advancing a more peaceful, just and secure world for all. Happy United Nations Day!🇦🇿🇺🇳— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 24, 2026
«Азербайджан продолжит вносить свой вклад в укрепление международного сотрудничества, продвижение диалога и построение более мирного, справедливого и безопасного мира для всех.
С Днем Организации Объединенных Наций!» — говорится в публикации.