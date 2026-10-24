Сегодня в Премьер-лиге Misli пройдут еще два матча IX тура

Сегодня в Премьер-лиге Misli состоятся еще два матча IX тура: «Шафа» примет «Кяпаз», а «Нефтчи» сыграет дома с «Туран Товузом».

Как сообщает 1news.az, первыми на поле выйдут «Шафа» и «Кяпаз». Встреча начнется в 16:30.

Гянджинский клуб с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе хозяев три очка, они располагаются на 11-й позиции.

Во втором матче дня «Нефтчи» примет «Туран Товуз». Игра стартует в 19:00. «Черно-белые» с 17 очками идут вторыми, а представитель западного региона набрал 14 очков и занимает пятое место.

Напомним, накануне «Габала» обыграла «Араз-Нахчыван» со счетом 2:1, а «Зиря» победила «Сумгайыт» со счетом 3:2. IX тур завершится 25 октября.