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Во Франции усилят меры безопасности из-за новых акций протеста

Редакция 1news09:20 - Сегодня
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Во Франции усилят меры безопасности из-за новых акций протеста

Во Франции 24 октября ожидаются новые массовые акции протеста, в связи с чем власти намерены задействовать 70 тыс. полицейских и жандармов.

Как передает 1news.az со ссылкой на Reuters, к участию в демонстрациях призвало движение «Желтые жилеты», выступающее, в частности, против роста цен. Организаторы назвали предстоящие протесты «вторым актом».

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что для обеспечения общественного порядка будет привлечено на 20% больше сотрудников правоохранительных органов, чем во время протестов 17 октября, сопровождавшихся беспорядками и столкновениями с полицией.

В случае необходимости силовики смогут задействовать 15 водометов. К обеспечению безопасности также привлекут бойцов спецподразделения Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения полиции RAID.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что 24 октября будут разрешены только демонстрации, организованные профсоюзами. При этом их маршруты должны быть согласованы таким образом, чтобы обеспечить безопасность торговых предприятий и общественных зданий.

«Общая рекомендация заключается в том, чтобы в ближайшие дни манифестации не проводились. Если речь идет о профсоюзных организациях, желающих продолжить акции, префекты предложат альтернативные маршруты. Если же организаторами выступают не профсоюзы, то везде, где это возможно, манифестации будут запрещены», — заявил Макрон.

В связи с угрозой беспорядков в субботу будут закрыты парижские музеи Лувр, Орсе, Пикассо и Большой дворец. В Министерстве культуры пояснили, что решение принято для обеспечения безопасности посетителей и сохранности произведений искусства.

Предыдущие акции протеста прошли 17 октября в Париже и других крупных городах Франции. Демонстрации, участники которых выступали против роста цен и проблем в сфере образования, сопровождались погромами магазинов и столкновениями с правоохранителями.

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