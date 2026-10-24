Трамп пригрозил России и Украине пошлинами в 200%

Президент США Дональд Трамп допустил введение 200% пошлин против Украины и России из-за отсутствия мирного соглашения. Заявление прозвучало на предвыборном митинге республиканцев в Форт-Майерсе, штат Флорида.



«Пошлины помогли нам завершить восемь войн. Возможно, нам стоит немедленно применить этот подход к Украине и России. Я раньше об этом не думал, но это все равно не сработает, поскольку мы мало что у них покупаем», — заявил Трамп.



Трамп утверждает, что закончил «восемь войн» с момента своего возвращения в Овальный кабинет.

К ним Белый дом относит конфликты между Арменией и Азербайджаном, Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Израилем и ХАМАС, Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией.



Источник: РБК