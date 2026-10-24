Азербайджан увеличил импорт напитков и уксуса на 13,2%

В январе-сентябре 2026 года Азербайджан увеличил импорт алкогольных и безалкогольных напитков и уксуса на 13,2% — до $98,756 млн. Экспорт этой продукции сократился на 2,4% и составил $49,4 млн.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, на указанную продукцию пришлось 0,74% совокупного импорта Азербайджана и 0,21% общего экспорта страны.

За девять месяцев внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $37 млрд 211 млн, увеличившись на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На экспорт пришлось $23 млрд 865 млн, на импорт — $13 млрд 346 млн. За последний год экспорт Азербайджана вырос на 28,3%, тогда как импорт сократился на 20,4%.