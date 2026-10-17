Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме об истории немцев в Азербайджане
Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о документальном фильме Counterpoint, посвященном двухвековой истории сосуществования немцев и азербайджанцев.
Как передает 1news.az, соответствующей публикацией он поделился в социальной сети X.
В публикации отмечается, что история берет начало с переселения в Азербайджан швабских семей с территории современной германской федеральной земли Баден-Вюртемберг.
Документальный фильм рассказывает о том, как немецкие переселенцы и местные азербайджанцы создавали процветающие общины, сохраняя свои религии, языки и традиции.
При этом советские репрессии, депортации и война нарушили сложившееся сосуществование двух народов.
На основе рассказов потомков переселенцев, историков и дипломатов авторы фильма исследуют сохранившееся до наших дней культурное наследие и то, как историческая память пережила испытания прошлого.
COUNTERPOINT DOCUMENTARY Counterpoint traces two centuries of #German-#Azerbaijani coexistence, beginning with Swabian families who left what is now Baden-Württemberg and established settlements in Azerbaijan. The documentary explores how German settlers and local Azerbaijanis built prosperous communities while preserving their different faiths, languages and traditions — before Soviet repression, deportations and war disrupted that shared history. Through descendants, historians and diplomats, the film examines what remains of that legacy today and how cultural memory has survived. YT (German): https://t.co/CwwdqI3K4j YT (English): https://t.co/5maI96jPvt — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2026