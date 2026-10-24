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Бывшая невестка Трампа сообщила, что поборола рак груди

Редакция 1news10:18 - Сегодня
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Бывшая невестка Трампа сообщила, что поборола рак груди

Бывшая невестка президента США Дональда Трампа Ванесса сообщила, что после более полугода лечения от рака груди находится в ремиссии.

«У меня наконец больше нет рака», — заявила бывшая жена Дональда Трампа — младшего в подкасте ее дочери Каи, опубликованном в Instagram.
48-летняя Ванесса Трамп объявила о своей болезни 20 мая, через месяц после того, как ей поставили диагноз.
Ванесса была замужем за Дональдом Трампом — младшим с 2005 по 2018 год, у пары пятеро детей.

Источник: ТАСС

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