Бывшая невестка Трампа сообщила, что поборола рак груди

Бывшая невестка президента США Дональда Трампа Ванесса сообщила, что после более полугода лечения от рака груди находится в ремиссии.



«У меня наконец больше нет рака», — заявила бывшая жена Дональда Трампа — младшего в подкасте ее дочери Каи, опубликованном в Instagram.

48-летняя Ванесса Трамп объявила о своей болезни 20 мая, через месяц после того, как ей поставили диагноз.

Ванесса была замужем за Дональдом Трампом — младшим с 2005 по 2018 год, у пары пятеро детей.



Источник: ТАСС